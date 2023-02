Nick Carter está em guerra aberta com duas mulheres que o acusaram de abuso sexual, adianta a revista People (que teve acesso aos documentos do tribunal).

O cantor dos Backstreet Boys, de 43 anos, abriu um processo contra Shannon Ruth, que o acusou em dezembro de alegado abuso sexual.

No processo, também Melissa Schuman, antiga cantora pop que integrou o grupo Dream, é visada, uma vez que alegou ter sido violada por Nick em 2017.

É referido que ambas se aproveitaram do movimento #MeToo, através do qual dezenas de mulheres no mundo das artes denunciaram situações de assédio e abuso sexual, para "difamar e vilipendiar Carter e, desta forma, arruinar a sua reputação, com o objetivo de ganharem atenção e fama e/ou de extorquirem dinheiro".

Schuman e Ruth são descritas como "oportunistas", cujo objetivo é "destruírem vidas inocentes".

O advogado de Ruth, confrontado com o processo, respondeu: "Porque é que haveríamos de acreditar no Nick Carter com o seu longo historial de abusos de mulheres? O júri irá analisar as provas e decidir".

Schuman, agora com 38 anos, contou que Carter a violou durante um projeto em que os dois participaram ainda no início dos anos 2000. À época tinha 18 anos e o músico 22.

Já Ruth, diagnosticada com autismo e paralisia cerebral, revela que o seu caso aconteceu em 2001, depois de ter ficado numa fila de fãs para conseguir um autógrafo. Na altura foi convidada por Carter para entrar no seu autocarro. Tendo lhe oferecido uma bebida, Ruth acredita que a mesma tinha álcool.

Leia Também: Nick Carter presta homenagem ao irmão, Aaron, em nova música