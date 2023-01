De luto, Nick Carter decidiu homenagear o irmão, Aaron, numa nova música. Fontes contaram ao TMZ que o artista começou a trabalhar no tema logo após a morte de Aaron, em novembro do ano passado.

Apesar da relação complicada, a canção expressa o amor incondicional de Nick por Aaron e destaca-se pelo lado emocional.

O Page Six destacou alguns excertos do tema: "Sempre esperei que os seus amanhãs seriam melhores do que os dias anteriores. Esperava que encontrasses o teu caminho. Para um lugar onde fosses feliz neste mundo".

"Sinto a tua falta com todo o meu coração", partilha ainda Nick Carter no referido tema.

Siga o link

Leia Também: Nick Carter, dos Backstreet Boys, novamente acusado de violação