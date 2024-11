Quatro dias após a sua morte, Rashida Jones homenageou o seu pai, Quincy Jones, com uma partilha no Instagram.

O lendário produtor musical morreu no passado domingo, 3 de novembro, na sua casa em Los Angeles, aos 91 anos.

Numa publicação emocionante, Rashida falou sobre o pai e o seu legado.

"O meu pai foi notívago ao longo de toda a sua vida adulta", começou por escrever na legenda da sua fotografia em bebé ao colo de Quincy.

O artista sempre teve uma grande paixão pelo jazz e Rashida relembrou o facto de o pai "nunca ter olhado para trás" após iniciar a sua carreira.

"Quando eu era pequena, acordava a meio da noite para o procurar. Sem dúvida, ele estaria em algum lugar da casa, a compor músicas (à moda antiga, com uma caneta e uma partitura). Nunca me mandava de volta para a cama. Ele sorria e colocava-me nos seus braços, enquanto continuava a trabalhar... não havia lugar mais seguro no mundo para mim".

Rashida continuou: "Ele era um gigante. Um ícone. Um transformador de cultura. Um génio. Tudo isto descreve o meu pai, mas a sua música (e TODO o seu trabalho) era o veículo para o seu amor. Ele ERA amor. Ele fazia com que todos se sentissem amados e vistos. Esse é o seu legado".

"Tive a sorte de sentir esse amor de perto. Sentirei falta dos teus abraços, dos teus beijos, da tua devoção incondicional e dos teus conselhos. Pai, é uma honra ser sua filha. O teu amor viverá para sempre", concluiu.

