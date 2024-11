"Um artista único na vida. A lista de elogios é infinita". Foi com estas palavras que Justin Timberlake começou a publicação que fez na sua página de Instagram depois da notícia da morte de Quincy Jones.

O artista destacou que o produtor musical foi um "mentor para muito que o seguiram", afirmando também que Quincy era "o maestro por trás de tantos dos seus artistas preferidos".

"[...] Ele deu-me tantas orientações ao longo do caminho que levarei para sempre comigo. Conheci muitas pessoas da sua família e descobri o quão incríveis todos eles são como humanos e artistas. Um reflexo direto do amor que ele deu... e do amor que ele recebeu", disse.

"Estou com o coração pesado. Perdemos uma pessoa tão especial", lamentou, mostrando-se também "sortudo" por ter tido Quincy Jones na sua vida.

"O meu coração e as minhas mais sinceras condolências vão para toda a família e amigos do Jones. Descansa em paz, rei. A tua contribuição viverá para sempre", pode ainda ler-se na mesma publicação.

De recordar que Quincy Jones trabalhou com grande nomes do mundo da música, como Michael Jackson e Frank Sinatra.

