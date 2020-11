Ana Garcia Martins fez uma publicação na sua conta de Instagram na qual revelou que esteve em contacto com uma pessoa infetada com o novo coronavírus e que, por isso, decidiu fazer um teste por precaução.

"Boas notícias logo pela manhã. Fui fazer o teste porque uma pessoa com quem estive me avisou que tinha dado positivo. Não tinha nenhum sintoma, mas achei mais seguro fazer o teste na mesma", notou.

Mais tarde, esclareceu: "A quem está a perguntar se vou fazer (ou, pior, a dizer que tenho de fazer) isolamento profilático de 14 dias... pessoas. Eu não sou irresponsável, nem vivo numa gruta sem acesso a informação. Como é óbvio, e mesmo sabendo as recomendações da DGS, liguei para a saúde 24. Expliquei toda a situação. Respondi a todas as perguntas. E não, não me foi recomendado a que ficasse em isolamento. Disseram-me para fazer a vidinha normal e voltar a ligar caso nos próximos dia surjam alguns sintomas. Vida normal com os cuidados normais. Agradeço a vossa preocupação", completou.

