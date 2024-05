Aos 43 anos, Ana Garcia Martins garante que nunca teve um relacionamento amoroso com um homem mais novo e que não pretende mudar de ideias no futuro.

O assunto foi comentado pela comediante e influenciadora digital numa conversa com David Cristina no âmbito do podcast dos dois - 'Não és tu, sou eu'.

"Jamais, com esta idade, andaria com um miúdo de 25 ou 30 e 35, sabe Deus!", afirmou 'Pipoca', como também é conhecida.

Já na legenda da partilha acrescentou: "Nunca na vidinha andei com pessoas mais novas do que eu. Acredito que haja raras e honrosas exceções (tipo… duas… no Quirguistão), mas se os da nossa idade já deixam ali um bocado a desejar no que toca a maturidade e inteligência emocional, imaginem um com menos 15 ou 20 anos. Nossa Senhora dos Relacionamentos nos ajude! Já para os homens, andar com mulheres mais novas parece ser o pão nosso de cada dia. Mas pronto, isto o que importa é ter saúde, não é?".

Veja o momento:

