A semana começou com um evento de grande simbolismo para os reis de Espanha. Felipe VI e Letizia estiveram num ato de comemoração em homenagem às vítimas de terrorismo, na Galeria de Coleções Reais, em Madrid.

Para a ocasião, a monarca espanhola usou um visual que não passou despercebido.

Ao contrário do que é habitual para compromissos oficiais, desta vez Letizia apostou num visual mais descontraído ao conjugar umas calças verde água com um camisola básica preta. O grande destaque foram os sapatos com plataforma, uma das grandes tendências da estação.

Veja as imagens na galeria.

Leia Também: O pormenor na mudança de visual de Letizia que quase passou despercebido