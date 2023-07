As últimas red carpet de Margot Robbie têm sido no mínimo marcantes. A atriz, que dá vida à icónica 'Barbie' no filme sobre a boneca (que estreia dia 20 de julho em Portugal) tem brilhado com visuais muito femininos.

Prova disso foi o vestido com que posou na antestreia da trama cinematográfica em Londres, esta quarta-feira, 12 de julho.

Conforme destaca o Page Six, o vestido foi inspirado na 'Barbie Tarde Encantada' que data de 1960.

O modelo feito à medida, de Vivienne Westwood, destacou-se pelo busto em pelo branco e ainda cauda. O colar de pérolas, assim como as luvas brancas, completaram na perfeição o visual.

