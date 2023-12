Júlia Belard usou a sua conta no Instagram para partilhar um vídeo amoroso.

Mãe de dois meninos, Matias, de cinco anos, e Sebastião, de quase nove meses, a atriz usou a sua conta no Instagram para divulgar um momento especial entre os irmãos, no qual o mais velho, sentado à mesa, sopra para um balão, enquanto o bebé ri às gargalhadas.

"Ensinam-me tanto estes meus dois filhos. Um tem o dom de fazer os outros rir, sempre a tentar que todos se divirtam com as suas asneiras e macacadas. O outro com o dom de sorrir constantemente, leva a vida com uma leveza e alegria surpreendentes, sempre a rir. Adoro-vos, meus amores", escreveu Júlia na legenda da gravação.

Leia Também: "Muitas vezes perguntei aos céus qual era o limite do sofrimento"