Foi logo a começar o mês de dezembro que Júlia Belard recorreu à sua página de Instagram para partilhar uma reflexão.

Junto de imagens dos filhos, a atriz começou por dizer na passada sexta-feira: "A dois dias do início do advento, época de reflexão, dou por mim a pensar onde estava nesta altura, no ano passado. Num lugar de onde julguei não mais ser capaz de sair. Muitas vezes perguntei aos céus até onde desejariam que fosse, qual era o limite do sofrimento".

"Hoje, ao ler as belas e sábias palavras do Cardeal D. José Tolentino de Mendonça, que nos dizem: ‘Ensina-me a nascer. Quando as esperanças se rompem como coisas gastas, quando o caminho parecia mais leve e simples, (…) diz ao meu coração que não é tarde nem longe', fico com a certeza de que é possível voltar a nascer", acrescentou.

"Não há dor que não tenha fim. Não há nevoeiro que não desvaneça, e é sempre possível voltar a sorrir. É sempre possível voltar a olhar em redor e contemplar, é sempre possível ver beleza, e é sempre possível agradecer", continuou.

"Onde quer que estejas, ou o que quer que te aflija, fica com essa certeza. É então o advento uma oportunidade para também nós voltarmos a nascer, renascermos nas nossas vidas e dos outros", disse de seguida.

"Hoje agradeço mais do que nunca a vida dos meus filhos, a sua alegria e, sobretudo, a sua existência que vem confirmar a cada dia que passa esta minha maior missão, que é ser mãe. Minhas reninhas preferidas", escreveu, por fim.

De recordar que Júlia Belard é mãe de dois rapazes, os pequenos Matias e Sebastião.

