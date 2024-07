Júlia Belard continua a fazer questão de partilhar com os seguidores da sua página de Instagram alguns dos momentos da sua vida, e as férias não foram exceção.

A figura pública - que integrou o elenco da série 'Morangos com Açúcar' - publicou na rede social um conjunto de fotografias que mostram as suas férias em Monte Gordo, tendo ficado no Hotel The Prime Energize Monte Gordo, de 4 estrelas.

Nas imagens, que pode ver na galeria, aparecem ainda os filhos de Júlia Belard, o pequeno Matias e o bebé Sebastião.

