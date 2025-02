Mãe de Matias, de sete anos, e do pequeno Sebastião, de um ano, os dias de Júlia Belard têm sido desafiantes. Conforme a própria atriz partilhou com os seguidores da sua página de Instagram, os meninos estão doentes, depois de terem contraído um vírus.

"Noite muito difícil com miúdos doentes, eu também com vírus, mas mesmo assim fui treinar. Correu pior do que imaginei, não tinha quase força e regredi no treino. Mas fui, está feito!", realçou numa partilha no Instagram.

"O vosso inverno também está a ser péssimo em vírus e viroses?", questiona aos seguidores por fim.



© Instagram - Júlia Belard

