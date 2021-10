Salvador Martinha faz um vídeo onde brinca com as recentes polémicas que tem deixado Joana Marques em destaque na imprensa. A humorista do 'Três da Manhã', da Renascença, tem dado que falar porque causa dos recentes episódios do 'Extremamente Desagradável'.

Na semana passada, Joana Marques fez alguns comentários sobre Rúben Rua no seu programa de humor na rádio, levando o apresentador a reagir aos mesmos. Mas não ficou por aqui e a humorista respondeu depois à letra.

De seguida, foi 'O Arrumadinho' quem reagiu publicamente aos comentários de Joana Marques, após ter sido o protagonista de um episódio do 'Extremamente Desagradável'.

Agora, este domingo, 17 de outubro, Luciana Abreu deixou uma mensagem já no final do programa 'Domingão', que os fãs de Joana Marques entenderam como um 'recado' para a comediante. Na manhã desta segunda-feira, Joana Marques reagiu às palavras de Luciana Abreu.

Perante toda a agitação nos últimos dias, Salvador Martinha decidiu brincar com a situação e fazer um vídeo onde finge ligar para uma influencer que teria sido 'alvo' de Joana Marques. Um vídeo que deixou os seguidores, entre eles muitos famosos, a rir, e muito. "Genial", pode ler-se entre as muitas reações.

