Depois de ter recorrido às redes sociais para reagir às palavras de Luciana Abreu no programa 'Domingão', da SIC, Joana Marques voltou a comentar a mensagem da atriz e cantora.

"Comecei a receber mensagens a dizer que Luciana Abreu me tinha deixado um recado em direto na televisão. Pensei: Eu não mereço tanto. Isto sim, é um prémio. Fui ver, ouvir e, de facto, enfiei a carapuça", começou por dizer Joana Marques na manhã desta segunda-feira, 18 de outubro, na Renascença, descrevendo depois o cenário que envolveu as palavras de Luciana Abreu.

"O cenário é Emanuel e Luciana em cima do camião do 'Domingão', que já falamos muito aqui, e o recado lá para casa", descreveu, colocando a seguir no ar, na rádio, a mensagem da atriz e cantora.

"Quero-me despedir com uma mensagem muito especial. Gente grande de verdade sabe que é pequena, e por isso quer crescer, evoluir. Já a gente pequena acha que sabe tudo, e daí maltratam e humilham os outros. Não vamos hostilizar ninguém, nem fazer comédia gratuita a hostilizar, a menosprezar e a diminuir os nossos colegas. Vamos sim fazer rir com amor, com paixão e com muita esperança e fé, sim? Todos somos um e lutamos pelos mesmos ideais", disse Luciana Abreu.

"São grandes as razões, naturalmente, para estas mensagens. Razões também que são também para agradecer ao senhor presidente...", acrescentou Emanuel no 'Domingão'.

Após tal episódio, Joana Marques comentou: "E depois um agradecimento ao presidente da junta que recebeu o camião... Sinto que foi para mim e os nossos ouvintes também sentem isso, eles que seguem de perto o 'Extremamente Desagradável'".

Logo de seguida, partilhou alguns comentários que recebeu: "Comédia gratuita, Joana, mas não te pagam?"; "Grande feito! Conseguiram unir a SIC e a TVI, todos contra o 'Extremamente Desagradável'"; "E só não vais a tribunal porque não casaste com ela"; "Valeu a pena ouvir até ao fim para ouvir o agradecimento ao presidente da junta. Fiquei emocionado"; "Anda tudo extremamente sensível"; "Nem percebo por que se queixa a Luciana, recebeu o elogio [de Joana Marques] que era a melhor voz do país"; "Não percebi. Ela fala em colegas. Agora vão ser colegas, vais fazer o 'Domingão?"; "'Tão grandes as razões para estas mensagens'. Mas será que o Emanuel sabe minimamente do que ela está a falar?". Estes foram alguns dos muitos comentários que Joana Marques deu destaque.

"Adorei. Foi dos momentos mais felizes, ia dizer da minha semana, mas da minha vida. Já vi o vídeo dez vezes, e vou ver mais. E agradecer à Luciana e também ao Emanuel, fiquei muito contente com este presente. Não sei se era essa a intenção, julgo que não, mas fiquei muito contente. Ri muito", acrescentou Joana Marques.