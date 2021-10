"Não é a morte que me importa, porque ela é um facto. O que me importa é o que eu faço da minha vida, enquanto a morte não acontece, para que a minha vida não seja banal, superficial, fútil e pequena. Obrigada Domingão por me manteres por perto de todos os que nos acompanham". Foi com estas palavras que Luciana Abreu descreveu o vídeo sobre o programa 'Domingão'.

A atriz e cantora terminou o programa da SIC, este domingo, 17 de outubro, com uma mensagem enigmática, momento que quis partilhar depois nas suas páginas nas redes sociais.

"Quero-me despedir com uma mensagem muito especial. Gente grande de verdade sabe que é pequena, e por isso quer crescer, evoluir. Já a gente pequena acha que sabe tudo, e daí maltratam e humilham os outros", disse no programa.

"Não vamos hostilizar ninguém, nem fazer comédia gratuita a hostilizar, a menosprezar e a diminuir os nossos colegas. Vamos sim fazer rir com amor, com paixão e com muita esperança e fé, sim? Todos somos um e lutamos pelos mesmos ideais", acrescentou.

Na Internet, são muitos os internautas que entenderam esta mensagem como um 'recado' para Joana Marques, depois de ter feito alguns comentários sobre Rúben Rua no 'Extremamente Desagradável'.

