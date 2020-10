Kylie Jenner tem-se tornado nos últimos anos uma verdadeira 'guru' de temas relacionados com a beleza, mas conta com a sabedoria das irmãs para aprender os melhores hábitos. Na entrevista recente à revista Glamour, a proprietária da Kylie Cosmetics revelou um truque que aprendeu com Khloé Kardashian.

"Ela tem as mãos mais jovens e macias! São mais bonitas do que as minhas", confessou.

E isto deve-se ao facto de, além Khloé usar de protetor solar no rosto durante todo o ano - e não só nos meses de calor -, aplicar também nas mãos. E foi o que Kylie decidiu começar a fazer.

Além deste pequeno 'segredo', a empresária afirmou que desde a adolescência que atenta aos conselhos da família, nomeadamente da mãe, Kris Jenner, que foi quem a incentivou a começar rotinas de beleza.

