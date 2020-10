Kylie Jenner nunca poupa nos detalhes e ficou muito contente ao mostrar aos quase 200 milhões de seguidores no Instagram a sua manicure, na manhã desta quarta-feira. Mas não ficou por aqui.

A modelo e empresária, de 23 anos, combinou as unhas com uma luxuosa mala, da Hermes Birkin, no valor de 80 mil dólares (mais de 60 mil euros), relata o Daily Mail.

Pormenores que serviram para realizar uma nova sessão fotográfica, como a celebridade explicou aos fãs.

