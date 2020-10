Kylie Jenner e a filha, Stormi, de dois anos, já começaram a celebrar o Halloween. Mãe e filha estiveram a preparar alguns doces temáticos, momento que foi gravado e partilhado na Internet.

Num recente vídeo publicado no YouTube, ambas aparecem com um pijama do Snoopy, cor de laranja, e preparam alguns biscoitos em forma de abóbora, morcego e fantasma.

Além do vídeo, Kylie publicou também no Instagram algumas fotografias deste momento único. Veja tudo nas publicações abaixo:

