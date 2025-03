Os filhos de Madonna estão enormes. A cantora publicou uma fotografia das gémeas Stella e Estere na sua conta de Instagram e é possível ver como o tempo passa.

A fotografia foi inserida num carrossel sobre a 'afterparty' dos Óscares que organizou, e as meninas de 13 anos posaram com a mãe.

© Instagram/Madonna

"Organizar uma festa dos Óscares todos os anos com o meu manager é desafiante, stressante e consome muito tempo. Mas conseguimos sempre no final. Pude passar tempo com as pessoas que amo e admiro! O ponto alto para mim foi sentar-me ao lado do Jacques Audiard, o realizador de 'Emilia Pérez', o meu filme favorito deste ano! (Segurar o seu Óscar) E ver o Lil Wayne atuar", lê-se na legenda da publicação.