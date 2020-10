William e Kate Middleton estiveram à conversa com estudantes e professoras do Islamabad Model College for Girls, um ano depois da sua digressão pelo Paquistão. Os duques de Cambridge partilharam no Instagram um momento em que jogam ao Pictonary, que consiste em adivinhar o que alguém está a desenhar.

Foi neste contexto que William acabou por confessar que não tem grande jeito para o desenho, ao contrário de Kate, sendo que este é um dos talentos 'secretos' da duquesa.

Lisonjeada, Kate apenas disse que o marido precisava de praticar mais.

Veja o momento.

