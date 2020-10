A história de amor do príncipe William e de Kate Middleton passou por vários altos e baixos até que os dois subissem ao altar em 2011. Segundo Robert Lacey, autor do livro 'Battle of Brothers', os duques de Cambridge chegaram a terminar o namoro em abril de 2007... por telefone.

"A Kate pediu licença para sair de uma reunião na Jigsaw, a loja de roupa onde tinha começado a trabalhar há pouco tempo, para atender um telefonema de William numa sala, com outros clientes a ouvir", lê-se no livro, segundo a Us Weekly.

"Ela esteve fechada durante mais de uma hora. Quando saiu, estava solteira", esclarece.

Importa notar que três meses depois desta situação, o casal foi visto novamente junto numa festa. Três anos mais tarde ficaram noivos.

Essa foi a segunda separação de William e Kate. A primeira aconteceu em 2004, altura em que a duquesa fez questão de mostrar que conseguia perfeitamente viver sem William.

