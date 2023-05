Foi através das stories da sua página de Instagram que Joana Santos contou um momento que viveu, tendo ficado a pensar na situação e com revolta.

"No caminho para o supermercado (Alto de Santo Amaro) passei por um senhor com 57 anos que estava sentado em cima de um saco encostado à parece com um bocado de cartão no chão que dizia 'não tenho trabalho, não tenho recursos, preciso de ajuda'", começou por relatar.

"Parei e perguntei-lhe se queria que lhe comprasse coisas para comer. Disse que sim, mas por favor para não lhe trazer doces. Assim o fiz. Entreguei-lhe o saco com a comida e perguntei-lhe à quanto tempo vivia na rua... respondeu-me, desde o dia 8 deste mês. Perdeu o trabalho, perdeu a casa e teve de ir para a rua", disse.

"Contou-me que costuma dormir na Gare do Oriente, que há mais 100 pessoas a dormir ali, que a maior parte das carrinhas de comida que passam por ali levam comida fora do prazo e pão com bolor. Que o subsídio que está à espera de receber são 200 euros", partilhou ainda, destacando depois a sua indignação.

"O que é que uma pessoa em situação de sem-abrigo faz com 200 euros? Se nem a m***** de um quarto consegue alugar! Quem chega à rua dificilmente sai dela. Não tens morada, não és ninguém", escreveu a atriz.

"Disse-me que estava à espera desse subsídio para comprar uma tenda e ir tentar a sua sorte no Algarve. Espero, do fundo do coração, que consiga dar a volta por cima. Ele disse-me que ia e eu acredito", pode ler-se, por fim.



