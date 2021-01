Teresa não guarda as palavras e prefere partilhar sempre os seus desabafos em vez de estes ficarem apenas para si. E foi o que aconteceu há cerca de duas semanas, quando acusou Maria Botelho Moniz de ter insultado a neta, Yasmin Dafne, durante uma rubrica de comentário social do programa 'Curto Circuito', da SIC Radical.

"Estava a chamar à Sofia de prostituta indiretamente e que a minha neta um dia ia ser como a mãe. Quem fez esse comentário foi a apresentadora do programa que faz agora o lugar do Goucha", disse a concorrente do 'Big Brother - Duplo Impacto' aos colegas quando estava dentro da casa mais vigiada do país.

Na altura, confessou ainda que pensou em levar o caso para os tribunais, mas acabou por não o fazer.

Esta terça-feira, um dia depois de ter desistido do jogo por causa da entrada da mãe da neta, Sofia Sousa, Teresa esteve no programa 'Dois às 10', apresentado por Maria Botelho Moniz e Cláudio Ramos. Durante a emissão, o assunto não veio à tona, mas acabou por ser 'discutido' em conversa com os jornalistas.

Questionada sobre se tinha tido a oportunidade de resolver o assunto com a apresentadora, Teresa disse: "Não, nem me lembrei disso".

"O que disse está dito e o que passou, passou. Mas às vezes o desabafo é mais importante do que resolver ou outra coisa. Já foi há muitos anos e aqui a coisa mais importante foi o desabafo. Mostrar o meu descontentamento, e já que tinha tempo de antena, foi isso que fiz”, concluiu.

Recorde-se que durante a conversa com os jornalistas, Teresa falou ainda sobre a alegada medicação de Bruno Savate e criticou Bernardina.

Além disso, não deixou de falar abertamente sobre a sua saída do programa.

