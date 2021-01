Em conversa com os jornalistas, esta terça-feira, Teresa voltou a falar sobre os motivos que a levaram a deixar o reality show, explicando que não queria arriscar a eventualidade da relação com Sofia Sousa ficar ‘beliscada’.

“Aconteceu que no passado tivemos um problema grave de família, porque quando foi na altura de eles entrarem, pensávamos que eram dois a disputar o prémio e pensámos mal. Aquilo é um jogo com muita pressão e acabou por dar naquilo que deu. No momento em que a vejo, foi um misto [de emoções]. Fiquei muito contente de saber que ela ia tentar, mas ao mesmo tempo foi um recordar. Voltei atrás e pensei que não ia arriscar uma situação dessas. Logo no momento pensei em desistir", confessou.

"Ela é uma pessoa que mexe com muitos fãs, tem muitas pessoas no lado positivo que gostam dela. Portanto, até faz muito mais sentido estar lá ela do que eu”, acrescentou a mãe de Tierry, de 52 anos, referindo-se às polémicas passadas que envolveram o filho e a ex-namorada, Sofia Sousa, com quem tem uma filha em comum, a pequena Yasmin, de sete anos.

Recorde-se que Sofia e Tierry participaram na quarta edição da ‘Casa dos Segredos’ e foram protagonistas de acesas discussões dentro da casa, afetando a relação entre ambos.

Na altura, Teresa defendeu o filho com ‘unhas e dentes’ e teceu alguns comentários negativos sobre Sofia numa das galas. Problemas que ambas já deitaram para trás das costas.

“Eu até podia ter ficado e correr tudo muito bem, mas não quero nem um belisco na nossa relação quanto mais o que pudesse vir a acontecer. Nós estamos muito bem”, garantiu, partilhando também que mesmo quando a relação não estava na melhor fase, nunca cortaram completamente os laços por causa de Yasmin.

Aos poucos, a relação de ambas começou a melhorar até que chegou o pedido de desculpa e o gelo quebrou-se. “Isso já está mais do que ultrapassado. Isso para mim já não tem valor nenhum. As desculpas já foram pedidas, já foram aceites”, realçou.

E será que a entrada da Sofia não ‘beliscou’ na mesma a relação de ambas por ter ‘interferido’ com os planos de Teresa, levando-a a abandonar a casa?

“Não me estragou planos nenhuns! Aquilo para mim era um jogo, não era nenhum plano. Estava a gostar muito de estar lá dentro, desta vez estava a sentir-me bem. Quanto mais falava mais me sentia bem, independentemente do que os outros achassem ou não, não estou minimamente interessada nisso. Ela foi para me ajudar. Ontem cheguei a casa e falei com os meus filhos”, disse, explicando que conversou com Tierry e este contou-lhe que Sofia tinha também falado com ele antes de entrar no programa.

“Estiveram os dois a falar e ele diz que foi logo o primeiro a dizer que achava ótimo. Primeiro porque estamos em situação de Covid e a Sofia precisava do dinheiro. Era uma aliada, nós damo-nos bem, entendemo-nos bem, temos praticamente a mesma maneira de pensar porque não deixamos nada por dizer”, acrescentou.

Teresa frisou que não podia deixar que a relação familiar voltasse a ficar mal por causa do programa, afirmando: “Deixar que isso acontecesse outra vez acho que era a coisa mais ridícula que podia acontecer”.

O passado marcante e as pazes feitas

Em relação os comentários que teceu sobre Sofia há quase dez anos, durante uma das galas, Teresa destacou que “na altura aquilo era um fogo e foi mais uma tocha na fogueira”. A ex-concorrente explicou ainda que queria defender o filho "do mundo". No entanto, agora aproveitou para, também em direto, pedir desculpa a Sofia.

“Quem sabe se isto não foi a grande oportunidade que tive de, da mesma maneira que fiz aquilo em direto, poder pedir desculpa, também em direto. Aconteceu na altura, mas agora regeneramos e estamos todos muito bem. Mas não pode voltar a acontecer”, realçou, desabafando que o que aconteceu agora com a entrada de Sofia aconteceria na mesma se entrasse outro membro da sua família. “Porque aquilo é um jogo psicológico, não é um jogo de família”.

“Até com amizades lá dentro, o jogo torna-se difícil. Basta uma situação, uma opinião, que automaticamente as coisas lá dentro tomam outra dimensão”, explicou, frisando que as pessoas que estão a jogar consigo na casa “não são suas amigas, são adversários", até porque "há um prémio no fim”.

E se Tierry entrasse agora no programa e jogasse com com Sofia, será que Teresa iria apoiar?

“Se eles dissessem que queriam, entendia e apoiava, agora por minha vontade não. Acho que era uma burrice. Na primeira vez uma pessoa não sabe para o que vai, mas na segunda já se sabe. A segunda vez, sabendo o que poderá acontecer e vai-se arriscar… Arriscar uma vida em prol de coisa nenhuma, porque não sei se vou ganhar. Eu não sei coisa nenhuma lá dentro. Ali não se vive ao dia, vive-se ao minuto. Hoje estou a rir-me para uma pessoa, passado um minuto o meu sorriso já saiu da minha cara, a expressão já é outra, portanto, quanto mais com família. Não, não”, respondeu.

Agora, Teresa vai ficar do lado de fora a torcer pela mãe da neta. “Estou a apoiá-la como ela me apoiava a mim, e estou muito contente. Agora vou descansar um ou dois dias e buscar a minha neta”, salientou, confessando também as saudades que tinha do marido e partilhando que quando o viu, depois de sair da casa, sentiu “borboletas na barriga”.

Sofia é agora uma possível vencedora do ‘Big Brother – Duplo Impacto’, mas Teresa garante que não está à espera que a ‘ex-nora’ divida o prémio consigo.

“Claro que não! Eu se ganhasse o prémio - que não ia ganhar - já sabia para onde é que ia porque ia dividir com os meus netos. Não era muito, mas era alguma coisa. Jamais imaginei uma coisa dessas. Ela entrou para o programa, não fui eu que a meti lá dentro, o mérito é dela, pela concorrente que foi ao longo destes anos”, destacou, frisando que espera que Sofia ganhe o prémio e que faça aquilo que quiser com ele. “Acho que faz muito bem em aproveitar ao máximo”.

Os elogios a Teresa e as emotivas palavras de Quintino que a deixaram em lágrimas

Teresa saiu do primeiro ‘Big Brother 2020’ com muitas críticas a correrem as redes sociais por causa da sua personalidade. Agora, com esta decisão, está a receber rasgados elogios. Mas, diz, “não foi propositado”.

“Eu nem sabia que ela ia entrar. Não lavei a imagem porque não tinha a minha imagem suja. É a opinião das pessoas, estou-me a borrifar para a opinião. Estou dentro de um programa de televisão, entrei porque quis entrar e assumo tudo o que digo, independentemente daquilo que os outros acham”, disse. Teresa reforçou ainda que “tudo o que fez em frente ao ecrã foi na hora, foi sentido”.

Recordando o momento em que se despediu dos colegas, na segunda-feira, antes de sair da casa mais vigiada do país, incluindo Sofia, confessou: “Estava a falar para a mãe da minha neta como se estivesse ajoelhada para pedir desculpa. Se as pessoas gostaram daquilo que fiz, ainda bem porque eu também gostei. Ainda não vi os comentários. O único comentário que me mandaram para o meu telemóvel foi o do Quintino [Aires] e que adorei ouvir. Acho que vi o vídeo dele umas dez vezes. Fartei-me de chorar com o vídeo e agradeço as palavras que me dirigiu. Fiquei tão emocionada que a opinião dele valeu-me pelo mundo inteiro”.

“Não quero que seja o mundo inteiro a gostar de mim, para mim basta-me poucas pessoas, já me satisfaz. Não posso agradar a todos porque era uma coisa muito má, é impossível as pessoas terem personalidade e agradar a toda a gente. Isso não acontece com ninguém e em lado nenhum do mundo”, acrescentou.

De recordar que quando Teresa saiu do ‘BB’, o psicólogo estava a comentar no ‘Diário do Big Brother’ e disse sobre a saída da concorrente: “Como a vida é incrível. Em tempo de pandemia, milhares de nós temos o coração apertado com os nossos avós... Uma avó mostra, assim de uma forma completamente espontânea, o que é o coração de uma avó. A vida é incrível. É isto o coração de uma avó e é tão bonito de ver”. Veja aqui a mensagem completa de Quintino, em que este fica muito emocionado e mostra a sua admiração pela concorrente.

O que levou Teresa a participar no ‘Big Brother – Duplo Impacto’

Em relação às razões que levaram a concorrente a voltar a entrar no programa da TVI, Teresa disse: “Quando me convidaram, a minha primeira ideia era dizer que não porque não tenho carisma para ganhar. Mas falei com o meu marido e ele disse para eu ir”.

“Independentemente do que achavam ou do que diziam, do que as pessoas querem que eu seja, sou o que sou e não aquilo que os outros querem que seja. Quem gosta, gosta. Foi a segunda oportunidade de gostarem de mim”, acrescentou.

Mas não ficou por aqui. “Já está mais do que visto que há sempre um protótipo de pessoa que ganha estes reality shows, e não são as pessoas que dizem, que falam e que respondem a tudo e mais alguma coisa. Quem me vê do outro lado do ecrã ou sente alegria, ou sente vontade de rir, ou sente tristeza, ou sente ódio. Portanto, tem uma data de sensações por sentir que são pessoas que dão muito a opinião. As pessoas no geral não se reveem muito em pessoas que dão e não se importam de dar a opinião exatamente como ela é. Nós somos um povo que gosta muito mais de uma boa mentira do que de uma verdade que às vezes até vá doer”, continuou.

Quase a completar 53 anos, Teresa provou que não é só a aparência ‘jovem’ que mantém. “Normalmente dizem que o espírito é que faz refletir o físico e eu provei isso mesmo”, disse.

“Concorri a um programa que diz que é dos 18 aos 80, portanto, estou muito dentro da idade. Lá dentro não estou a responder a jovens, estou a responder a adversários. Eles inscreveram-se com o mesmo fim que eu, que é ganhar o programa. Lá dentro não vejo idade, nem sexo, nem cor. É um jogo de personalidades e salve-se quem puder”, acrescentou, afirmando que não há “prazo de validade” para ninguém nem “rótulos”. “Estou melhor de cabeça do que muitas pessoas que me criticam”, completou ainda.

