Um dia depois de ter saído da casa mais vigiada do país, Teresa esteve à conversa com os jornalistas sobre a sua participação no ‘Big Brother – Duplo Impacto’, voltando a destacar as razões que a levaram a dizer adeus ao programa da TVI.

Mas não ficou por aqui. Durante a conversa, não deixou de se mostrar contra Bernardina, que também está prestes a entrar nesta edição do formato.

Questionada sobre a possibilidade de ser Bernardina a grande vencedora, Teresa respondeu: “A Bibi nunca vai ganhar um jogo daqueles. A Bibi não tem carisma nenhum para ganhar. Nem vou dizer aquilo que me está a passar na cabeça porque já não estou dentro do jogo - porque o jogo só me faz lógica lá dentro, quando venho cá para fora parece-me tudo tão mais pequeno”.

Recorde-se que ambas tiveram um momento de grande tensão quando Bernardina foi convidada para comentar a prestação dos concorrentes do ‘Big Brother – Duplo Impacto’, tendo sido desafiada a apelidar um dos participantes de “peixe víbora”. Um nome que decidiu dar a Teresa. “Na minha opinião, é a Teresa, porque não gosto da prestação dela, não gosto das atitudes”, justificou na altura.

Palavras que foram respondidas por Teresa na hora, sendo que agora voltou a referir-se ao tema. “Da maneira como ela falou comigo, se fosse outra pessoa se calhar não respondia assim. Mas acho que quando se tem telhados de vidro… Nem me vou comparar a ela porque acho que foi tão degradante aquilo que ela fez dentro de um reality show”, acrescentou.

“Não vou comentar mais, não lhe vou dar protagonismo porque acho que ela não tem. O que disse mantenho, porque primeiro ela tem de se olhar ao espelho e depois é que fala dos outros. Posso não ter estado bem, disse aquilo que quis e me apeteceu, mas não sinto vergonha de coisa nenhuma que fiz. E não digo mais nada, a vida é dela, vai para lá se quiser, faz e diz o que quer, da mesma maneira que eu faço e digo o que quero e o problema é meu”, continuou.

E quem é que vai ganhar? Será que Sofia Sousa tem grandes hipóteses de vencer o ‘Big Brother – Duplo Impacto’?

“Não faço ideia [de quem vai ganhar]. Ainda é muito cedo. A Sofia, para mim, conhecendo-a como conheço, acho que é a pessoa que tem mais hipóteses de chegar longe, a mais inteligente, mais carismática de todos os tempos dos reality shows”, disse.

Bruno Savate e a alegada medicação que toma dentro da casa: Doping?

Tem estado em cima da mesa o facto de, alegadamente, Bruno Savate estar a tomar medicação dentro da casa mais vigiada do país, e de este ser o motivo para que esteja mais calmo.

Um assunto que foi já comentado por Pedro Soá, tendo sido também tema de conversa entre os jornalistas e Teresa.

Sobre o colega, começou por dizer: “O mesmo jogo, desta vez tem um aliado com ele, por isso está em modo Xanax. Se não estivesse em modo Xanax já tinha trepado paredes”.

Questionada sobre o que seria o “modo Xanax”, Teresa apenas respondeu: “É doping”. “A Joana faz parte do jogo dele. Esse modo Xanax é quando as pessoas às vezes precisam de se acalmar, outras precisam de dormir, outras precisam de muita coisa e é o que é…”, acrescentou.

A imprensa foi mais longe e perguntou se “outras precisam de se medicar”, ao que a ex-concorrente frisou: “E é o que é”.

“Não vou falar sobre isso, ele que faça o jogo dele, que vá o mais longe que conseguir, que não seja expulso. Ele é um bom jogador, aliás, também mal seria se as pessoas que lá estão não fossem bons jogadores. Acho que estão lá todos pelo mesmo mérito do que eu, não sou melhor nem pior do que ninguém. E se estão lá aquelas pessoas, por algum motivo têm de lá estar. Portanto, que joguem e que ganhe o melhor", destacou de seguida.

Qual o concorrente que surpreendeu pela positiva? “Adorei conhecer o Rui Pedro. Dentro do jogo, podiam pensar o que quisessem dele, gostar ou não gostar, para mim fez-me bem porque todos os dias me tratava super bem. Era um miúdo com quem adorava falar, que me tratou sempre da mesma maneira, nunca me faltou ao respeito, 5 estrelas”.

E pela negativa? “Sinceramente, de coração, foi a Sónia. Fez-me quebrar. Se foi jogo dela tudo bem, aliás, antes de eu sair ela pediu-me desculpa e disse que cá fora me explicava. Mas a mim melindrou-me porque fez-me mal, emocionalmente, não estava a contar que ela fosse aquilo que eu pensei que não era. Porque a Joana, aquilo que aconteceu agora não gostei, mas era tudo tão à face que até gostava de ter ficado lá para agora poder continuar o jogo com ela. É a importância que eu lhe dou”.

