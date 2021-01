Pedro Soá desistiu na gala do último domingo, dia 24, do programa 'Big Brother - Duplo Impacto'. Em declarações à imprensa, o concorrente explicou os motivos que o levaram a tomar esta decisão e mostrou-se muito satisfeito com a sua prestação.

"Adorei, encontrei pessoas espetaculares dentro da casa", começa por referir.

Contra todas as expectativas, o empresário do Montijo diz que se deu "maravilhosamente" com Rui Pedro e que Joana Albuquerque foi uma das pessoas com quem mais gostou de conhecer.

A rivalidade com Bruno Savate

Quanto à rivalidade com Bruno Savate, Pedro Soá afirma: "Ele vinha com um propósito, atacar-me a mim e ao Rui Pedro. Ele não se deu a conhecer como pessoa, só como jogador", diz, referindo que tentou ser amigo de Savate no jogo e até lhe ofereceu uma camisola.

"A maneira como ele estava dentro do jogo para mim não era interessante", diz, explicando o motivo pelo qual decidiu afastar-se e não reagir às provocações do concorrente.

"Cá fora até podemos combinar um dia e falar. Ele é de um mundo diferente do meu, tem uma maneira de estar diferente das pessoas com quem eu me dou. Dentro da casa eu tinha de lidar com ele...", explica, garantindo que dentro do jogo ambos sempre foram cordiais e educados um com o outro.

Bruno Savate está a ser medicado no 'BB'?

Helena Isabel Patrício lançou a polémica no dia em que abandonou o 'Big Brother - Duplo Impacto'. A concorrente expulsa no domingo afirmou que Bruno Savate apenas estava calmo no fogo por estar sob o efeito de calmantes.

Tema polémico sobre o qual Pedro Soá referiu: "Sei que havia medicação, mas eu não posso dizer se ele era medicado ou não. Vi alguma medicação dentro do confessionário, mas eu não vou opinar sobre isso", começou por dizer.

"Há coisas que eu não posso revelar. Tem a ver com situações pessoais", acrescenta.

"Não quero ser amigo do Hélder"

Ainda dentro do programa 'Duplo Impacto', Pedro Soá e Hélder tiveram um desentendimento forte que quebrou a amizade de ambos.

"Fiquei sentido. Cá fora não quero ser amigo do Hélder, ele mostrou a pessoa que é", afirmou Soá, deixando claro que para si este assunto esta encerrado.

