Charles Spencer faz questão de manter viva a memória da irmã, princesa Diana. Numa entrevista recente, o conde lembrou a influência que a 'princesa do povo' teve na família real britânica e de que maneira a mudou.

"Ela tinha um sentido de humor brilhante, aí é que está a questão. Antes da Diana, a família real estava a desenvolver um trabalho sério a nível de responsabilidade e dever", contou em entrevista ao podcast 'Tea With Twiggy'.

"Lembro-me de um concerto que fui com a Diana a propósito de um dos seus projetos solidários. Era um concerto clássico... Foi um evento maravilhoso e ela acabou por subir ao palco e falar com a orquestra, eles adoraram-na. Deviam ser 80 pessoas à volta dela, parecia uma festa de Natal. Ela tinha aptidão para lidar com pessoas, penso eu", defende.

Recorde-se que Diana de Gales morreu a 31 de agosto de 1997, na sequência de um trágico acidente de carro em Paris.

Leia Também: A joia da princesa Diana que Kate Middleton e Meghan Markle não herdaram