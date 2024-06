Charles Spencer, irmão da princesa Diana, surpreendeu tudo e todos ao anunciar o fim do seu terceiro casamento com Karen Spencer.

Desde que a separação se tornou pública que a filantropa canadiana tem recebido ao apoio dos seguidores nas redes sociais, conforme poderá ser visto nesta partilha que fez no Instagram, onde mostra Althorp, propriedade em que vive.

"Um dia lindo e ventoso ótimo para um passeio pelo parque", notou.

Os admiradores deixaram várias mensagens: "Lamento imenso. Acabei de ler as tristes notícias. Vou sentir falta de vos ver a todos em Althorp, será muito triste", escreveu um fã.

"Querida Karen, lamento muito pelas notícias. Tem trazido uma alegria tão grande! Ver o seu entusiasmo e amor por Althorp tem sido incrível. Quero que saiba isto. Espero que continuemos a fazer parte das suas aventuras", acrescentou outro.

Recorde-se que Charles anunciou este domingo, 9 de junho, que ir-se-á divorciar de Karen Gordon, condessa de Spencer, com quem está casado desde 2011. O irmão da princesa Diana confirmou a separação em declarações ao Mail on Sunday: "Quero apenas me dedicar aos meus filhos e netos. Desejo à Karen toda a felicidade no futuro", afirmou.

Segundo a imprensa internacional, o relacionamento estaria a passar por uma fase difícil nos últimos anos, crise que se identificou com o lançamento do livro de memórias de Charles - 'A Very Private School'.

As notícias surgem dias depois de Karen revelar que o pai tinha morrido. Este batalhava contra a doença de Alzheimer.

Karen, de 51 anos, é uma filantropa canadiana que conheceu Charles num encontro às cegas em Los Angeles, corria o ano de 2010. Em comum o casal tem uma filha: Lady Charlotte Diana Spencer. Karen é ainda mãe de Emma e Kate, frutos do anterior casamento com Mark Gordon (1997-2003).

Por seu turno, Charles é pai de Lady Kitty Spencer, dos gémeos Eliza e Amelia Spencer e de Louis Spencer, visconde de Althorp, que nasceram do enlace anterior com Victoria Aitkin. O conde é ainda pai de Edmund e Lara, que partilha com a segunda mulher, Caroline Freud.

