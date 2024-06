Charles Spencer está separado da terceira mulher, Karen, após 13 anos de casamento. A informação foi confirmada pelo próprio irmão da falecida princesa Diana, segundo o Daily Mail.

"É muito triste", disse Charles Spencer, de 60 anos. "Só quero dedicar-me aos meus filhos e aos meus netos, e desejo à Karen toda a felicidade", acrescentou.

O Mail on Sunday, cita a People, disse ainda que o casamento com Karen, de 52 anos, chegou ao fim durante a fase em que Charles escrevia o livro de memórias 'A Very Private School'.

Sabe-se ainda que o ex-casal anunciou a separação à equipa da Althorp House em março. Além disso, o Mail on Sunday revelou também uma outra curiosidade, tendo relatado que o irmão da princesa Diana "tem-se tornado próximo" da arqueóloga Cat Jarman.

De recordar que Charles e Karen casaram-se no dia 18 de junho de 2011, cerca de dois meses depois do casamento do sobrinho príncipe William com Kate Middleton. O agora ex-casal tem em comum a filha Charlotte Diana, de 12 anos.

Leia Também: Charles Spencer comovido com presente relacionado com a princesa Diana