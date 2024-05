Charles Spencer revelou que recebeu um presente de aniversário que o deixou comovido pela ligação que foi feita à sua irmã, a princesa Diana.

O conde Spencer comemorou seu 60.º aniversário na última segunda-feira, dia 20, em Althorp, a propriedade onde cresceu com as suas três irmãs, Diana, Lady Sarah McCorquodale e Lady Jane Fellowes. No Instagram publicou fotografias de uma canoa que recebeu e explicou o que o comoveu no presente.

"Eu tinha 30 amigos e familiares para passar o fim de semana", publicou Charles Spencer publicou na sua conta, "O discurso no jantar de sábado foi feito por 'William Purefoy', que era um garoto novo em Maidwell - aqueles que já leiram 'Uma Escola Muito Particular' vão reconhecê-lo", continuou.

"Fui levado até ao lago em Althorp por uma amiga, no sábado. O marido dela fez esta canoa incrivelmente linda para mim, como uma surpresa, durante muitos meses. Eu chorei ao vê-la. É quase requintada demais para remar", escreveu ainda o conde.

"O marido disse: 'Achei que seria útil, quando visitasse a sua irmã'. Um pensamento tão esmagadoramente bonito", acrescentou ainda, revelando assim o motivo da sua comoção.

De recordar que a princesa Diana está sepultada na Ilha Oval, no centro do Lago Oval de Althorp, que é cercado por árvores plantadas pelo príncipe William, pelo príncipe Harry e pela própria Diana. A ilha, que só é acessível pelo lago, é "um lugar feliz e seguro" para sepultar a princesa, afirmou o conde de Spencer à People.

Leia Também: Charles Spencer apoia príncipe Harry durante cerimónia em Londres