O ternurento momento foi destacado pelo pai, Pedro Bianchi Prata, nas redes sociais. Vicente, de um ano, faz as delícias do piloto de rally e de Maria Botelho Moniz com a sua personalidade cativante.

Sendo um pai muitíssimo 'babado', Pedro Bianchi Prata, noivo de Maria Botelho Moniz, não resiste em partilhar com os seguidores do Instagram (que são mais de 100 mil) momentos de grande ternura protagonizados pelo pequeno Vicente, de um ano. O que aqui destacamos é um exemplo. Trata-se de um vídeo no qual o menino brinca às escondidas com o pai. "Todos os dias, antes de beber o leite e ir para a cama, o Vicente faz esta brincadeira: apaga a luz, acha que desaparece… e depois acende o candeeiro e grita com um sorriso: 'Estou aqui!'", descreve o motociclista. "Gravei hoje, mas podia ser qualquer outro dia. Esta é uma das nossas rotinas favoritas cá em casa. E por mais simples que pareça, é isto que nos enche o coração — a mim e à mãe", realça. "Ver o nosso filho tão feliz, a viver cada momento com tanta alegria… isso, para nós, é tudo. Ser feliz", termina. As imagens inéditas partilhadas anteriormente No início deste mês, Pedro Bianchi Prata levou o filho para um lugar muito especial: a casa que pertencia aos avós. "Foi lá que cresci, passei as férias, aprendi a andar de moto e vivi momentos únicos da minha infância", realçou o piloto à época. "É incrível ver o Vicente crescer e poder partilhar com ele um lugar que faz parte da minha história", escreveu ainda, visivelmente emocionado. A história de amor entre Pedro Bianchi Prata e Maria Botelho Moniz O piloto de rally e a comunicadora conheceram-se em 2011 no programa 'Curto Circuito', da SIC Radical, que Maria Botelho apresentava à época. Quis o destino que se voltassem a cruzar anos depois, em 2020. Desde então tornaram-se inseparáveis. Em julho de 2022 ficaram noivos, durante uma viagem romântica. Em novembro de 2023, o pequeno Vicente veio ao mundo.

