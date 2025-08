Eis que o príncipe André, um dos membros mais polémicos da família real britânica, vê-se envolvido em mais uma controvérsia.

Numa nova biografia intitulada 'Entitled: The Rise and Fall of the House of York', da autoria de Andrew Lownie, são feitas uma série de revelações bombásticas sobre o irmão do rei Carlos III.

Uma delas, conforme destaca a imprensa internacional, é de que este terá traído Sarah Ferguson, com quem casou em 1986, com 12 mulheres diferentes... Só no primeiro ano de casamento.

Aliás, assim que Sarah, duquesa de York, se apercebeu que o marido teria várias amantes e que o seu casamento era de fachada, "ficou magoada", optando por seguir o mesmo caminho e tendo os seus próprios casos extraconjugais.

Quem fez estas revelações ao autor foi um antigo motorista do príncipe.

As informações confirmam as declarações anteriormente feitas por John Bryan, um dos homens com quem Sarah se terá relacionado. Os dois namoraram entre 1991 e 1997.

Em gravações, Bryan dá conta que Andrew estava no mar "250 dias por ano", uma vez que na altura ainda se encontrava ao serviço da Marinha britânica.

Uma outra fonte revelou a Lownie, escritor da biografia, que André e Sarah tinham grandes discussões que, por pouco, não escalaram para episódios de violência doméstica. Na altura, Ferguson terá confessado a uma amiga: "Tens de perceber com o que estou a lidar aqui. Estou casada com um homem que nunca esteve dentro de um supermercado".

A relação terminou - em 1992, com o divórcio a ser finalizado quatro anos depois - não apenas devido aos casos de infidelidade de André, mas também aos seus (maus) hábitos. "A ideia do André de um momento bem passado num dia de sol era ficar sentado em casa a ver golfe na televisão. O jantar era servido à frente dele para que continuasse a ver televisão e depois ia para a cama", realçou o autor.

Quando Fergie tentou falar sobre os problemas de casamento com a rainha Isabel II, a falecida monarca não valorizou a questão. "A conversa rapidamente foi desviada para cães e cavalos", sublinha o escritor.

Príncipe Harry deu um soco ao príncipe André?

Outra das alegações que Andrew Lownie faz no livro em questão é de que o príncipe Harry teria agredido o tio, André, depois de uma acesa discussão. Ora, assim que o assunto se tornou notícia, um representante do duque de Sussex fez questão de 'pôr os pontos no is' e esclarecer o assunto.

"Posso confirmar que nenhuma dessas coisas aconteceu. O príncipe Harry e o príncipe André nunca se agrediram e o príncipe André nunca fez aqueles comentários sobre a duquesa de Sussex ao príncipe Harry", assegurou em declarações à revista People.

O desacato teria sido motivado por coisas que o irmão do rei Carlos III andaria a dizer "por trás das costas" do sobrinho.