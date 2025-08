Terá o príncipe Harry andado à pancada com o tio, o príncipe André? Esta é uma das revelações feitas no novo livro 'Entitled: The Rise and Fall of the House of York'.

Segundo Andrew Lownie, autor do livro, Harry terá tido uma "discussão acesa" com o príncipe André em 2013, motivada por coisas que o irmão do rei Carlos III andaria a dizer "por trás das costas" do sobrinho.

A troca de argumentos foi de tal forma intensa que Harry terá agredido o tio "a soco", deixando-o inclusive a sangrar do nariz.

O mesmo livro refere ainda que André terá questionado Harry sobre a sua relação com Meghan Markle, acusando a ex-atriz de ser "oportunista" e sugerindo que o casamento não iria durar muito.

Não ficando indiferente a estas polémicas revelações, o duque de Sussex reagiu às mesmas através de um representante.

"Posso confirmar que nenhuma dessas coisas aconteceu. O príncipe Harry e o príncipe André nunca se agrediram e o príncipe André nunca fez aqueles comentários sobre a duquesa de Sussex ao príncipe Harry", assegurou em declarações à revista People.

Segundo Andrew Lownie, as tensões entre o príncipe André e os sobrinhos - tanto Harry como William, seu irmão mais velho - têm sido notórias ao longo dos anos.

O jornal britânico Daily Mail, baseado em excertos do livro a que teve acesso, noticia que o príncipe William tem feito de tudo para tirar André da Royal Lodge, propriedade real em Windsor na qual vive. Para além disso, sempre demonstrou o seu desdém quer em relação a André, quer em relação a Sarah Ferguson, duquesa de York, com quem o príncipe ainda divide casa (apesar de se terem divorciado em 1992).

O livro retrata André como uma figura controversa, relembrando a sua ligação a Jeffrey Epstein, condenado por crimes sexuais. Devido a isto, o príncipe acabou por ser afastado dos eventos oficiais da realeza devido ao intenso escrutínio a que estava sujeito, assim como aos danos que a sua reputação sofreu. Para além disso perdeu direito a segurança pessoal.

A mais recente vitória do príncipe André após exigência de Carlos III

Para além do príncipe William, também o rei Carlos III queria que André deixasse a Royal Lodge, alegando que os custos de manutenção da propriedade eram demasiado elevados e que já não se justificavam, uma vez que o irmão deixou de trabalhar para a 'Firma'.

Contudo, André recusou-se a sair da casa em que sempre viveu, alegando que tinha um contrato de arrendamento de 75 anos e dinheiro suficiente para pagar os elevados custos de manutenção.