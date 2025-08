Atualmente em Portugal, a princesa Eugenie recebeu uma visita muito especial na sua casa na Comporta. Robbie Williams e a mulher, Ayda Field, estiveram com a filha do príncipe André e Sarah Ferguson, assim como com o marido, Jack Brooksbank.

Eugenie aparece numa série de imagens partilhadas por Ayda na sua página de Instagram esta sexta-feira, dia 1 de agosto.

Conforme poderá ver de seguida (e pelas imagens presentes na galeria), Eugenie posa com um vestido comprido, em tons de caqui. Já Ayda posa com um coordenado branco e leve, de calças e t-shirt em linho que conjugou com um colete.

Numa outra fotografia, Ayda posa com Robbie Williams enquanto apreciam um pôr do sol. "Obrigada", escreveu em português na legenda da publicação, acrescentando as hashtags "verão" e "tempo em família".

Uma bonita e longa amizade amizade

Eugenie e Ayda sempre foram amigas muito próximas. Teddy, filha mais velha de Ayda, foi uma das meninas das alianças no casamento da princesa em 2018, que aconteceu em Windsor. As duas conheceram-se através de Sarah Ferguson, duquesa de York, mãe de Eugenie.

A casa em Portugal... que passou a ser de férias

Em 2022, a princesa Eugenie decidiu mudar-se para Portugal passando a dividir a sua rotina entre Melides e Londres.

Por cá ficou dois anos até que decidiu voltar de forma definitiva para a capital inglesa. Assim, a casa que adquiriu com o marido passou a servir apenas para férias, conforme noticiou o jornal Express.

A - anterior - mudança para Portugal aconteceu devido a compromissos profissionais do marido, que esteve a trabalhar no resort CostaTerra Golf and Ocean Club, juntamente com o empresário norte-americano Mike Meldman.

Mesmo tendo regressado à sua terra natal, Jack Brooksbank manteve funções em Portugal, uma vez que a empresa em que trabalha decidiu expandir o projeto ao comprar mais terrenos. Brooksbank, note-se, exerce funções na área do marketing.

Eugenie e Jack são pais de August, de quatro anos, e Ernest, de dois, e vivem na Ivy Cottage, no Palácio de Kensington. Numa entrevista à revista Hello!, Eugenie chegou a falar sobre a estadia em Portugal: "Eles adoram nadar", afirmou, referindo-se aos filhos. "O mar em Portugal é um pouco mais agitado. Por isso temos de ter cuidado, mas o Augie é um peixe. Ele ama. Desenhamos baleias e golfinhos nas paredes".

Em outubro do ano passado também surgiram notícias que davam conta que o príncipe Harry e Meghan teriam comprado uma casa em Portugal, também na zona da Comporta. A decisão teria sido influenciada por Eugenie, uma vez que o casal também fez uma escapadinha à costa alentejana em 2023, tendo ficado encantado pelo local.

No entanto, a compra nunca foi confirmada por parte dos duques de Sussex, que atualmente vivem na Califórnia, Estados Unidos.