Aos 33 anos, Carolina Deslandes vive uma das fases mais felizes da sua vida a nível pessoal. A intérprete de 'A Vida Toda' está grávida pela quarta vez, fruto da relação com o músico Luís Delgado. Ora, numa partilha que fez esta quinta-feira, dia 6 de agosto, no Instagram, a cantora revelou que vai ser mais de... mais um menino!

Ainda assim, e apesar da boa notícia que deu aos fãs, serviu a publicação para alertar para as ameaças que lhe foram feitas antes de um concerto que deu em Guimarães.

"O post de Guimarães sai vários dias depois do concerto. Porque foi a primeira vez que tive medo de subir a um palco por conta das ameaças que me foram feitas. São tempos em que se sente na pele a fúria contra os ideais de liberdade, de igualdade, de justiça para as mulheres. São tempos em que ficar calada é tentador, principalmente estando no terceiro trimestre de gravidez. Mas eu trago no ventre um menino, e quero que desde o primeiro momento ele saiba que nós saímos quando eles nos gritam, que nós levantamos os braços quando eles nos ameaçam, que nós somos de lutar. E lutar não é não ter medo, é não deixar que ele ganhe", começa por dizer.

"Obrigada a toda a organização do concerto que foi EXEMPLAR connosco, obrigada à equipa de segurança e a todos os envolvidos, obrigada à minha agência que não me larga e last but not least - obrigada à minha equipa e à minha banda que em nenhum momento me deixam ir para a frente sozinha", nota ainda.

"Meu filho, meu Sebastião, trago-te a um mundo doente, mas num colo cheio de amor", termina.

Recorde-se que Carolina Deslandes já é mãe de Santiago, Benjamim e Guilherme, frutos da anterior relação com Diogo Clemente.

Afinal, o que se passou com Guimarães?

Na origem das ameaças estará uma publicação que Carolina Deslandes fez a 17 de março de 2020, depois de Moussa Marega, jogador do FC Porto, ter sido alvo de insultos racistas num jogo frente ao Vitória SC.

Num texto, a cantora mostrava-se revoltada com o sucedido: "Vão-se f*der! Quando dizem que o racismo não existe, quando dizem que em Portugal e no Mundo não é GRITANTE a desigualdade e a humilhação!

Vão-se f*der quando em vez de punirem uma claque e um clube penalizam um jogador que se está a revoltar e a NÃO aceitar um comportamento INACEITÁVEL. Tenho VERGONHA destas pessoas e desta arbitragem. Vão-se f*der quando não dão a voz a uma causa só porque não vos toca a vocês. A EMPATIA É O MOTOR DA MUDANÇA".

Apesar da partilha ser antiga continha vários comentários recentes em tom de ameaça. "Guimarães não te esquece" e "se tens assim tanta EMPATIA não apareças a Guimarães, a nível de audição, o povo agradece. Guimarães não esquece" foram dois deles.