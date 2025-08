Arte, Design e uma boa dose de inspiração

Comece pela La Smart Galerie, onde a arte contemporânea e o design se encontram através do talento de artistas emergentes, em objetos únicos e peças de edição limitada. Chegou de França para se instalar, há cerca de um ano, no Lx Factory e representa artistas contemporâneos e urbanos de várias nacionalidades.

Não se esqueça: há outros espaços onde a arte está presente em várias formas, como o Art Studio Lisbon ou a Puracal. E às vezes basta olhar com atenção as paredes e (re)descobrir os coloridos murais.

Verão num copo de Kombucha ou numa taça de açaí

Quando o calor aperta, refresque-se com um energético açaí artesanal da Oakberry. A marca já viajou pelo mundo e trouxe para o LX os deliciosos bowls, smoothies e snacks, sempre com as super bagas como protagonistas. Outra opção tentadora é a esplanada-jardim do restaurante Matchamama. No exuberante Matchagarden vai poder recuperar forças com um copo de kombucha ou um elegante vinho natural acompanhados dos criativos pratos de uma carta que junta Peru e Ásia à mesa.

Comércio local com inspiração global

Para continuar, passe pela icónica Ler Devagar (certamente umas das livrarias mais fotografas do país). Suba ao Level One e renda-se às originais lojas, de marcas portuguesas como a Ementa e outras que apostam no mercado português com The Dudes e que representam o espírito mais irreverente do renovado primeiro piso.

Porque a embalagem também conta, aqui tudo está "embrulhado" na arte urbana dos murais que fazem do LX Factory um espaço único na cidade, em que a cada visita se descobre sempre algo novo. Uma dica de quem conhece – espreite as divertidas casas de banho.