Foi de forma inesperada que todos receberam a notícia da morte de Jorge Costa depois de ter sido levado de urgência para o hospital no início da tarde de terça-feira, dia 5 de agosto. O ex-futebolista do FC Porto não resistiu a uma paragem cardiorrespiratória, aos 53 anos.

Desde que foi tornada pública a notícia da sua partida, as homenagens ao ex-jogador de futebol não tardaram a chegar, entre estrelas do mundo desportivo, como Sérgio Conceição, Carlos Queiroz, Pedro Proença, Diogo Costa, Cristiano Ronaldo, Luís Figo, José Mourinho, e outras caras conhecidas.

Jorge Costa era pai de três rapazes, David, de 31 anos, Guilherme, de 23, e Salvador (jogador do Leça), de 18, e decidiu eternizar o seu amor pelos filhos com uma tatuagem com as iniciais de cada um. O ex-futebolista ainda viveu a experiência de ser avô, em 2022.

Jorge Costa esteve vários anos ao lado de Isabel Costa. Em fevereiro de 2012 foi confirmado o fim do casamento de 18 anos. Na altura havia a especulação de que o ex-jogador teria agredido a então mulher, mas esta fez questão de deixar claro que tal não aconteceu, como relataram na altura os meios de comunicação nacionais.

Anos mais tarde, entre 2014 e 2016, quando esteve a trabalhar como selecionador do Gabão, em África, Jorge Costa conheceu a pessoa que o acompanhou até ao fim dos seus dias, Estela Rito.

Numa entrevista à Tribuna do Expresso, em 2020, Jorge Costa recordou o momento em que conheceu Estela Rito. "Viver em África foi fantástico, vivi num país muito bom, um país grande, onde tinha todas as condições. Vivia numa casa fantástica, com piscina, tinha todas as condições de qualidade de vida. A nível pessoal aconteceu-me a melhor coisa que podia ter acontecido na vida, conheci a minha atual mulher. Foram dois anos e meio fantásticos que infelizmente acabaram, porque por mim ainda lá podia estar. Fui muito feliz", disse ao lembrar estes anos no país.

Apesar de não ser muito ativo nas redes sociais, Jorge Costa ia fazendo algumas partilhas - sobretudo profissionais, mas também pessoais. No dia 21 de setembro de 2019, por exemplo, publicou um conjunto de imagens em que aparece com Estela Rito para assinalar uma data especial.

O mesmo aconteceu no dia 21 de setembro de 2020. "Mais um ano."

E voltou a repetir-se em 2021. "Mais um ano... contigo ao leme."

Em maio também assinalava o aniversário da amada no Instagram. "A vida tem disto... quando menos esperas... voilà! Parabéns, amor."

As cerimónias fúnebre de Jorge Costa arrancam já esta quarta-feira. A despedida do ex-futebolista começa às 15h00 de hoje, dia 6 de agosto, no Estádio do Dragão. As portas vão abrir-se aos sócios, adeptos e público em geral numa última homenagem, que terminará pelas 22h00.

O funeral vai realizar-se na quinta-feira, às 10h30, na Igreja Paroquial de Cristo Rei. A missa de sétimo dia está marcada para o dia 12 de agosto.