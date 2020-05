Antes do começo da mais recente gala do 'Big Brother 2020', Cláudio Ramos fez uma publicação na sua conta de Instagram na qual já se revelava pronto para o programa. Ora, foi precisamente neste contexto que o apresentador recebeu inúmeros elogios de espectadores pela sua prestação no reality show.

"Certamente sairá deste projeto a ser um dos melhores comunicadores da praça", afirmou uma seguidora.

"Que programa! Estou a gostar muito de o ver. Continue assim", disse ainda mais uma.

"Parabéns pelo seu trabalho, este programa é a sua cara. Continuação de muito sucesso", completou outra.

Tem acompanhado o reality show?

