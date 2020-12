A preparação do Natal pode revelar-se um enorme stress para algumas pessoas, agora imagine-se quando se faz parte de uma das mais famosas famílias do mundo: a realeza.

Kate Middleton confessou que estava bastante nervosa quando passou o seu primeiro Natal com a família real em 2011, depois de ter casado com o príncipe William.

Sem dúvida que uma das suas grandes preocupações na altura foi encontrar o presente perfeito para oferecer à rainha Isabel II.

Recuperando uma entrevista que a duquesa de Cambridge deu em 2016 ao 'Our Queen at Ninety', a imprensa internacional recorda as declarações de Kate na época.

"Lembro-me de estar em Sandringham, pela primeira vez, no Natal. Estava preocupada com o que havia de oferecer à rainha como presente de Natal", afirmou. "Eu pensava, 'meu Deus, o que lhe vou dar?' Pensei naquilo que ofereceria aos meus avós. E lembrei-me: 'vou-lhe fazer alguma coisa'. O que poderia ter corrido horrivelmente mal, mas decidi fazer a receita de chutney (espécie de compota agridoce) da minha avó", disse.

"Estava um pouco preocupada, mas percebi que no dia seguinte já estava na mesa. Acho que esse simples gesto me ajudou bastante e ela já fez isso em diversas ocasiões. Demonstra o quanto ela é atenciosa, realmente, e o seu cuidado em preocupar-se com toda a gente", completou.

Fica a nota: gestos simples muitas vezes valem mais do que presentes caros.

