Uma fã dos Green Day foi pedida em casamento durante o espetáculo da banda na madrugada de sábado, 10 de setembro, no Rock in Rio, no Brasil.

De acordo com a imprensa local, o casal foi chamado ao palco pelo vocalista, Billie Joe Armstrong, enquanto cantava o tema 'Boulevard of Broken Dreams'.

Um momento especial que deixou o cantor rendido. "Isto foi muito lindo", disse Billie Joe Armstrong depois da fã dizer "sim".

