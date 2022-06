A decisão do músico está relacionada com a revogação do direito ao aborto nos Estados Unidos da América.

Billie Joe Armstrong, vocalista da conhecida banda Green Day, juntou-se ao vasto leque de figuras públicas que nos últimos dias usaram as redes sociais e os seus espetáculos públicos para se mostrarem contra a revogação do direito ao aborto nos Estados Unidos da América. Durante um concerto em Inglaterra, no Estádio de Londres, o músico afirmou renunciar à cidadania do país onde nasceu. "Que se f*** a América. Estou a renunciar à minha cidadania. Venho para cá", afirmou, lamentando que exista "demasiada estupidez no mundo" e que por isso decidiu não regressar ao país. As declarações de Billie Joe Armstrong, citadas pela revista Rolling Stone, foram registadas em vídeos que estão agora a correr as páginas de redes sociais. Leia Também: Taylor Swift diz estar "aterrorizada" após decisão sobre o aborto