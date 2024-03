Kate Middleton anunciou no final da última semana que sofre de cancro e que está a fazer tratamentos, uma revelação feita pela própria através de um vídeo gravado, no qual aparece sozinha sentada num banco no jardim.

Após a divulgação do vídeo, gravado pela BBC, a imprensa britânica rapidamente analisou a gravação e levantou algumas questões, como o motivo pelo qual a princesa de Gales terá preferido não ter o marido a seu lado neste momento.

De acordo com o The Times, há de facto um motivo para o príncipe William não ter aparecido no vídeo no qual a mulher divulga que tem cancro.

"Entende-se que a princesa de Gales escreveu cada palavra do seu discurso, por isso foi considerado apropriado que Kate transmitisse sozinha a mensagem ao público. Aqueles que trabalham em estreita colaboração com a princesa falam frequentemente da sua força interior e acredito que a sua mensagem em vídeo é um grande exemplo disso", explicou uma fonte próxima da realeza à publicação.

Leia Também: Nova teoria diz que vídeo de Kate Middleton é falso. BBC já reagiu