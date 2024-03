Esperava-se que o vídeo em que Kate Middleton revela publicamente que foi diagnosticada com cancro pusesse fim a todas as teorias sobre a sua prolongada ausência da esfera pública, mas não foi isso que aconteceu. Nas redes sociais, nas últimas horas, começou a circular o boato de que as imagens em causa haviam sido geradas por Inteligência Artificial, o que levou a BBC a reagir.

A estação britânica emitiu um comunicado que enviou a vários jornais. Na nota, citada pelo El Mundo, pode ler-se que foi a própria BBC que gravou o vídeo, procurando assim evitar a propagação desta nova teoria da conspiração.

"Gostaríamos de desejar a Sua Alteza Real uma rápida recuperação", refere por fim o curto comunicado.

Segundo esta mais recente teoria de que o vídeo terá sido gerado por Inteligência Artificial, que continua a convencer alguns cibernautas mesmo depois da explicação da BBC, o anel de noivado de Kate desaparece do dedo durante alguns segundos. Há quem sublinhe ainda que o fundo está "muito desfocado" e que não existe qualquer movimento, além do facto de Kate ter utilizado a mesma camisola em 2016, durante uma campanha da Place2Be.

Recorde abaixo o vídeo de Kate e veja as publicações que deram início às teorias.

