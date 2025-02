A (falta) de roupa de Bianca Censori ainda é um dos temas do momento.

A nudez da modelo parou a 'red carpet' dos Grammys, o que originou vários 'memes' nas redes sociais.

E há um deles que está a dar que falar. Imaginemos que era ao contrário e que era Kanye West que ia completamente nu? Foi o que uma ferramenta de Inteligência Artificial (IA) fez, colocando a arquiteta com a roupa usada pelo rapper no evento, um look total preto, e o músico despido. A imagem ficou viral no X (antigo twitter).

Leia Também: Kanye West e Bianca Censori vão ao Super Bowl? A reação do rapper