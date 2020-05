Rosária, a mãe de Hélder do 'Big Brother', foi convidada de Fátima Lopes no programa 'A Tarde é Sua' de sexta-feira, dia 29, para uma conversa emotiva na qual se abriu sobre alguns dramas do passado, nomeadamente sobre as traições sofreu por parte do ex-marido e pai do seu filho.

"Ele falava com a pessoa à minha frente, pela internet. Ia durante a semana para casa dela e ao fim de semana vinha com a roupa para lavar e eu tinha que cozinhar para ele", começou por contar.

Rosária viveu durante 16 anos com o ex-companheiro, sempre ciente de que este mantinha relações extraconjugais. "No fundo gostava muito do meu marido", explicou.

"Um dia estava a tirar a roupa do saco e o meu filho viu e perguntou-me: 'O pai traz a roupa para lavar lá de casa da senhora? Não tens obrigação de lavar nem cozinhares. Ela que a lave. A partir de hoje, não quero que faças mais isso'. Eu deixei e foi aí que começou a confusão", continuou.

A mãe do personal trainer referiu que o companheiro a acusava de "não valer nada" e de "não estar ali a fazer nada", frisando que o marido "não ia embora para não perder a casa".

"Não era capaz de o pôr na rua. Foi o meu filho que o fez. Ele levou a senhora para a minha casa e o Hélder viu-a", contou ainda.

Apesar de gostar do marido, Rosária vivia profundamente infeliz, mas o facto de terem um filho em comum prendia-a ao matrimónio. "Era contra o divórcio havendo crianças", explicou, adiantando que o marido mudou durante dez anos, voltando a cometer o erro da traição depois desse tempo.

