À medida que o jogo do 'Big Brother' avança, desenvolvem-se também as afinidades entre concorrentes e, com isto, Hélder decidiu abrir-se ao restante grupo para contar uma história que remonta à sua juventude.

"Aos 18 anos tive uma experiência super maluca", começou por dizer o personal trainer, de 39 anos.

Hélder contou que começou a namorar com uma rapariga e que foi esta que o fez despertar para a sexualidade. "Ela é que sempre mexeu com isso. Estava sempre a meter-se comigo e eu era muito tímido. Ela é que me fez dar aquele disparo", continuou.

"Quando tirei a carta de carro, tirei de mota. Quando ia às festas de aniversário com mota e as meninas perguntavam quando podiam andar na minha mota", relatou.

E foi numa dessas festas de aniversário que teve a "infelicidade", como disse, de conhecer outra rapariga, com a qual acabou por trair a namorada, com quem já estava há dois anos.

"Traí, era inocente", afirmou. "Achou-me piada e eu a ela. Nunca lhe disse que tinha namorada. Um dia ela apareceu no carro onde eu estava com a minha ex-namorada e disse: 'Olá Catarina, somos duas mulheres na vida do Hélder'. Acabou o mundo naquele momento", rematou.

A história prendeu a atenção dos restantes colegas, em especial de Sandrina, que ao longo do relato se mostrou sempre boquiaberta.

