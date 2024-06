"Aquilo que vesti no palco mundo é a minha roupa". Foi com estas palavras que Carolina Deslandes começou a publicação que fez no Instagram, onde reage aos comentários sobre o look usado no Rock in Rio, em Lisboa, no fim de semana.

"Não, não pedi emprestada ao meu pai. Não, não sou rapper. Não, não tinha nenhum vestido que devia ter usado. Não, o meu corpo não é a razão pela qual eu fui contratada", frisou.

"Sou uma mulher, uma pessoa, que se veste como quer. Sou artista e não é meu dever, nem minha ambição ser alvo de desejo, de tesão, ou satisfazer as vossas vontades. Fui cantar como gosto, aconselho-vos a fazerem o mesmo", realçou ainda.

Por fim, a cantora mostrou-se "já com saudades deste dia". De recordar que a cantora atuou no festival no sábado, dia 22 de junho.

Leia Também: "Nasceste e inauguraste o mundo. Nasceste depois de te sonhar"