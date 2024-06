O fim de semana foi de festa para Carolina Deslandes. Além de ter atuado no Rock in Rio, a cantora também celebrou o aniversário do filho mais velho, Santiago, que completou oito anos.

A data foi assinalada nas stories da sua página de Instagram no domingo, dia 23 de junho, mas esta segunda-feira voltou a destacar este dia especial.

Junto de uma fotografia do menino, a artista dedicou-lhe uma carinhosa mensagem.

"Nasceste e inauguraste o mundo. Nasceste e contigo nasceram as perguntas, os olhos poliglotas, o arranha céus do coração que eu achava que tinha dois andares. Nasceste depois de te sonhar e de te pedir em todas as estrelas cadentes. Ontem fizeste 8 anos. E de todas as coisas que acontecem na vida, ter sido escolhida por ti será sempre o mais perto de viver um milagre. Nasceste e inauguraste o mundo. Parabéns, Santi. Parabéns pai Diogo, we did good", disse.

De recordar que além do pequeno Santiago, o ex-casal Carolina Deslandes e Diogo Clemente tem ainda em comum os filhos Benjamim e Guilherme.

Leia Também: Carolina Deslandes e Diogo Clemente foram pais pela 1.ª vez há 8 anos