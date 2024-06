"5 minutos antes estava a soluçar no camarim agarrada à minha família": estas foram as palavras escolhidas por Carolina Deslandes para definir os momentos que viveu antes de entrar no Palco Mundo do Rock In Rio Lisboa, na tarde deste sábado, 22 de junho.

Confessando-se "apavorada" e com "medo de desiludir toda a gente", Deslandes refletiu sobre a importância de nunca se parar de sonhar.

"Continua a ser uma surpresa para mim que escolham a minha música para ser vossa banda sonora. À minha equipa, à minha banda, aos meus convidados - obrigada do fundo do coração", diz ainda, agradecendo também ao festival.

"Que maravilha que é estar viva", diz, por fim.