Carolina Deslandes nunca teve medo de arriscar no que ao seu visual diz respeito. Dona de um estilo por vezes excêntrico, a artista refletiu sobre a sua caminhada até aqui e de como sempre teve a sua identidade bem definida, mesmo quando era adolescente.

A cantora partilhou um texto sobre o assunto com os seguidores do Instagram, a partir de uma recordação do seu baú de memórias.

"Tinha 13 anos quando rapei o cabelo pela primeira vez. Porque me apeteceu. Tinha 5 quando comecei a colar tatuagens nos braços e no pescoço. Tinha 5 quando comecei a ler, e disse que queria escrever para sempre. Tenho 33 e continuo com estas certezas: o cabelo cresce. as tatuagens pertencem-me. E vou mesmo escrever para sempre. 'É uma fase' - não era", revelou.

Ora veja:

